"La Sensale di Matrimoni" alla Sagra di San Giuseppe a Vicenza

In occasione della Sagra di San Giuseppe, venerdì 28 aprile alle 21 andrà in scena lo spettacolo "La Sensale di Matrimoni", scritto da Thornton Wilder e interpretato dalla compagnia "La Ringhiera" al Teatro San Giuseppe di Vicenza in via Mercato Nuovo (zona San Felice Cattane). La commedia racconta la storia di una mediatrice di matrimoni, che organizza una serie di incontri per far maritare un ricco signore con una serie di equivoci. Ingresso con offerta responsabile. Per informazioni: La Ringhiera 347.1747432.

LA SENSALE DI MATRIMONI: Dolly è un’intraprendente vedova irlandese, assunta dal ricco e burbero mercante Horace Vandergelder con il preciso incarico di trovargli una moglie appropriata. La furba mediatrice ha già in mente un altro progetto e per realizzarlo muoverà i fili di un intricato groviglio di equivoci e travestimenti, nel quale si avvicenderanno variopinti personaggi in un dinamico gioco di divertenti malintesi: scambi di persona, incontri clandestini dietro separé posizionati ad arte, amanti separati. Tutti troveranno l’anima gemella.

