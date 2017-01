"La Sensale di Matrimoni" al Teatro San Giuseppe di Vicenza

Sabato 25 febbraio alle 21 e in replica domenica 26 febbraio alle 16 andrà in scena lo spettacolo "La Sensale di Matrimoni", scritto da Thornton Wilder e interpretato dalla compagnia "La Ringhiera" al Teatro San Giuseppe di Vicenza in via Mercato Nuovo (zona San Felice Cattane) nell'ambito della 18° rassegna di prosa "Teatro Sei" (vedi programma). Trama della commedia: Dolly è un’intraprendente vedova irlandese, assunta dal ricco e burbero mercante Horace Vandergelder con il preciso incarico di trovargli una moglie appropriata. La furba mediatrice ha già in mente un altro progetto e per realizzarlo muoverà i fili di un intricato groviglio di equivoci e travestimenti nel quale si avvicenderanno variopinti personaggi in un dinamico gioco di divertenti malintesi. Prezzi per lo spettacolo pomeridiano: 7 euro intero - 5 euro ridotto. Ingresso unico a 7 euro per lo spettacolo serale. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

