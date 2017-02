"La Sacrestia di Don Crispino": teatro dialettale comico a Noventa Vicentina

Sabato 18 febbraio alle 20.30 la Compagnia Pancaldo di Asigliano Veneto presenta la commedia in due atti "La Sacrestia di Don Crispino" di Camillo Vittici, tradotta in dialetto veneto, presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina in via Broli. La vicenda si svolge proprio nella sacrestia di Don Crispino, dove accade un pò di tutto: strani furti, false confessioni, matrimoni combinati e femmnili imbrogli. Attorno alla figura di questo parroco in un paese di campagna, ruotano molti personaggi: una perpetua astuta,un sacrestano tonto, un chierichetto ingenuo, un industriale gabbato, due ladri sfortunati, due simpatiche paesane e un’inflessibile impiegata di banca. Tutti danno vita a un turbinio di vicende comiche e spassose come ironico specchio della vita. La manifestazione ha scopo benefico. L'evento è organizzato dall'Associazione Provinciale delle Patronesse Vicentine in collaborazione con i Fanti di Pojana Maggiore e il patrocinio del comune di Noventa Vicentina. Ingreso libero.

