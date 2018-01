"La Regina di Ghiaccio" con Lorella Cucccarini al Comunale di Vicenza

Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio alle 20.45 nella Sala Maggiore del TCVI - Teatro Comunale di Vicenza è in programma il musical "La Regina di Ghiaccio", ispirato alla fiaba persiana, da nacque la Turandot di Giacomo Puccini, con Lorella Cuccarini e Pietro Pignatelli sotto la regia Maurizio Colombi.

Durante lo spettacolo saranno utilizzati effetti speciali anche in sala: effetto neve sul pubblico effettuato con macchine per la produzione di neve artificiale utilizzando una speciale schiuma certificata anti macchia; effetto fumo in sala, prodotto da macchine del fumo che utilizzano prodotti certificati; effetto vento creato da ventilatori. Saranno utilizzate luci stroboscopiche.

Programma: Lorella Cuccarini è la protagonista di La Regina di Ghiaccio nel ruolo di una crudele e malefica regina, vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere 3 enigmi potrà averla in sposa.

Musica Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alex Procacci - testi Maurizio Colombi, Giulio Nannini - scene Alessandro Chiti - costumi Francesca Grossi - disegno luci Alessio De Simone - disegno suono Emanuele Carlucci - videografica Marco Schiavoni - direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco - coreografie Rita Pivano - aiuto regia Davide Nebbia - assistente coreografie Francesco Spizzirri.

Biglietti: Intero: 40 euro / Over 65: 36,00 euro / Under 30: 28 euro