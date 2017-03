"La Principessa dei Pavoni": narrazione musicale per famiglie al Comunale di Vicenza

Domenica 9 aprile alle 17 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "La Principessa dei Pavoni" con narrazione e musica dal vivo a cura di UllallàTeatro Animazione e Ensemble Ludus Musicae, diretta da Elena Fattambrini nell'ambito dei "Progetti Formativi 2017" (vedi programma) dedicati come forma di educazione e insegnamento agli spettatori del futuro. Narratori: Angela Graziani e Pippo Gentile. Concerto di fiaba con musiche di H. Purcell. Durante il concerto ci saranno anche delle brevi interviste agli strumenti musicali presenti sul palco, mirate ad affrontare i diversi aspetti del ritmo e delle forme di danza, sempre in forma simpatica e coinvolgente. Spettacolo consigliato ai bambini dai 5 ai 10 anni per famiglie o scolaresche. Ingresso unico a 4.50 euro. Omaggio per le insegnanti accompagnatrici.

LUDUS MUSICAE: propone un concerto-narrazione dal titolo "Concerto di Fiaba" con musiche di Henry Purcell compositore inglese del 1600, tratte dall’opera "The Fairy Quenn" (la Regina delle Fate) eseguite dall’Ensemble Ludus Musicae formata da allievi e Maestri della nostra scuola.

ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE: i narratori con Angela Graziani e Pippo Gentile accompagneranno il giovane pubblico nel regno delle fiabe e di Magnolia.

CONCERTO DI FIABA: brani musicali in ordine di esecuzione: The Fairy Queen (Henry Purcell 1659-1695) If Love’s a sweet passion Preludio Atto V Sinfonia Eco Preludio Fairest Isle.

ELENCO TEATRI