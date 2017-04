"La Prassi": monologo teatrale di Thierry Di Vietri ad Arzignano

Sabato 22 aprile alle 22 presso la Chiesetta di San Bartolomeo ad Arzignano in via San Bortolo 6 andrà in scena lo spettacolo "La Prassi" di e con Thierry Di Vietri pr il festival "All You Can Act ByPass 2017". L'attore presenta un monologo teatrale strafatto di parole, quasi immobile di corpo, una logica del senso comune, complicata nell’esprimere il quotidiano delle proprie impressioni sui temi di famiglia, linguaggio, pudori, malattie. Il lavoro di Di Vietri (interprete ed autore allo stesso tempo) nasce dal disagio nei confronti delle "prassi comuni", viste come groviglio di convenzioni e convenienze, reso anche da alcune sculture di Franco Sinico che fungono da oggetti di scena. Ingresso unico a 10 euro. Vedi il trailer de "La Prassi" su: www.youtube.com/watch?v=cJpFyErD6CY

"La mia idea – spiega l'attore - era di descrivere delle prassi comuni, che a volte nascondono linguaggi più profondi, creando strappi tra ciò che facciamo e diciamo e ciò che pensiamo".

THIERRY DI VIETRI: 39 anni, ha costruito nel tempo la propria formazione in campo musicale e teatrale. Nell'estate del 2013, in particolare, ha partecipato ad un workshop di un mese in Danimarca, presso l’Odin Teatret a Holstebro, con Pierangelo Pompa, primo assistente alla regia di Eugenio Barba. Successivamente ha affinato la propria preparazione con seminari di alto livello, tra l'altro con Daniele Griggio, Letizia Russo, Pierpaolo Sepe, Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio), Teatro Valdoca e Pupi Avati.

