La Piccionaia: Non abbastanza vicino, il debutto

di Carlo Presotto e Umberto Pizzolato

drammaturgia Carlo Presotto

soundscape Andrea Cera

collaborazione Paola Rossi e Davor Marinković

una produzione LaPiccionaia

progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariverona



Dopo la presentazione in forma di studio, lo scorso luglio all’interno del festival “Terrestri d’Estate”, debutta "Non abbastanza vicino", performance interattiva sul tema del conflitto contemporaneo.



"If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough". Robert Capa



"Theáomai", da cui "teatro", in greco significa “osservare con intenzione per cogliere il significato di qualcosa in una maniera che provoca una trasformazione in chi guarda”.

Un artista e un operatore di medicina umanitaria si guardano l’un l’altro e si riflettono in alcune domande. Cosa faccio qui? Perché lo faccio? Chi me lo fa fare? Chi non me lo fa fare? Chi sono i cattivi? Chi sono i buoni? A cosa serve quello che sto facendo? Qual è la giusta distanza tra l’umano e il non umano? Si può guardare l’orrore in faccia senza diventare complici di una pornografia della sofferenza?



