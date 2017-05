"La Palla al Piede" al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 5 AL 12 MAGGIO

Sabato 6 maggio alle 21, va in scena al Teatro Ca' Balbi di Bertesinella a Vicenza in via Marco da Montegallo 4 andrà in scena la commedia brillante "La Palla al Piede" di G. Feydeau con il gruppo teatrale Arca per la regia di Alberto Trevisan. La vicenda (3 atti con durata complessiva di 90 minuti) è ri-ambientata a New York nel 1935 e si propone di fondere insieme recitazione, ballo e musica, prendendo a modello lo stile del “Vaudaville” statunitense degli anni ’30. Tutto il tappeto musicale di conseguenza ripercorre i più grandi successi dell’epoca in stile blues, swing e boogie woogie. L'organizzazione è curata dagli Amici del Teatro Ca' Balbi della parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Biglietto: 8 euro intero e 4 euro ridotto (fino a 14 anni). Informazioni e prenotazioni: Teatro Ca' Balbi 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com

LA PALLA AL PIEDE: l’italo-americano squattrinato e seduttore Pietro Vanzetti è l’amante di Clara Smith, ricca e famosa cantante di Club a New York. Intento a cambiare vita, Pietro decide di fidanzarsi con Viviane, ricchissima ereditiera, appartenente ad una delle più facoltose famiglie di banchieri. Ma, a causa della sua inettitudine, non riesce a troncare la sua relazione con Clara che, a sua volta, è oggetto del desiderio del generale Ramirez, ex-ministro della guerra messicano, fuggito dal suo paese per aver perso una pesante somma di denaro statale al gioco d’azzardo. Clara viene inconsapevolmente ingaggiata dalla madre di Viviane per l’intrattenimento musicale durante la festa di fidanzamento di sua figlia, che si terrà nel loro palazzo di Manhattan. Questo genererà una serie di equivoci a catena che il povero Vanzetti dovrà risolvere.

