"La Notte" per la Giornata della Memoria al Teatro Aurora di Sossano

In occasione della "Giornata della Memoria", venerdì 27 gennaio alle 20.45 presso il Cinema Teatro Aurora di Sossano in via Roma 94 si terrà lo spettacolo "La Notte" con una lettura teatrale in parole e musica, tratta dal libro omonimo di Elie Wiesel (Premio Nobel per la Pace 1986). Durante la serata ci saranno le letture di Giovanni Betto, accompagnate dalla chitarra e armonica di Paolo Perin. Ingresso libero.

