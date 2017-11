"La Mometa" a Montecchio Maggiore: creature magiche delle credenze popolari venete

Nell’ambito del bando "Palco Libero in Città 2017", domenica 5 novembre alle 16 all’agriturismo "La Pajerina" di Montecchio Maggiore in via Della Gualda 18 la compagnia Teatrando presenta lo spettacolo "La Mometa", dove narrazione, canto e danza si intrecciano per dare vita ad una storia, che si perde nel tempo. Verrà esplorato il magico mondo delle creature, che appartengono alle credenze popolari venete, come il racconto della misteriosa Mometa, portatrice di sventura. Ingresso libero.

MOMETA, ANGUANE E SALBANEI. Dalle ombre verdi e umide dei boschi prendono vita esseri favolosi che da secoli popolano i sogni degli uomini. Le Anguane sono esseri mitici, che secondo le leggende si incontrano preferibilmente vicino alle acque verso le quali di notte si muovevano a lavare i panni. Altre figure mitiche erano i Salbanei, piccoli folletti dispettosi che si compiacevano di fare scherzi vari, mettendo a soqquadro qualche stanza e a volte attorcigliando i capelli dei bambini o i crini dei cavalli. All'interno di un mondo ricco di mistero e fantasticherie, emerge la figura scura e arcana della Mometa, donna ambigua e schiva, che si aggira silenziosa nei boschi a raccogliere erbe.

