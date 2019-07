“La mia sera - Natura e fenomeni sotto il segno della poesia” al Museo di Villa Guiccioli

Salotti Urbani: viaggio poetico tra i versi di Mariangela Gualtieri e di altri protagonisti dell’Ottocento e Novecento con Anna Zago, Nautilus e i musicisti Claudio Giuge e Martina Facco.

La rassegna Salotti Urbani conclude la sua sesta edizione giovedì 1 agosto alle 21 nel Parco di Villa Guiccioli, sede del Museo del Risorgimento e della Resistenza a Vicenza. Un luogo di particolare suggestione per “La mia sera - Natura e fenomeni sotto il segno della poesia”, spettacolo di Theama Teatro che vedrà l’attrice Anna Zago, per la regia di Piergiorgio Piccoli, dividere il palcoscenico con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale e con i musicisti Claudio Giuge al sintetizzatore e Martina Facco al violino elettrico.

Il pubblico partirà dunque per un viaggio sul filo sospeso dei versi di Mariangela Gualtieri, scrittrice e poetessa romagnola nota anche per aver fondato, con Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, dagli Anni Ottanta tra le voci più interessanti della scena di ricerca in Italia; ai suoi versi si uniranno quelli di altri poeti italiani dell’Otto e Novecento, tutti con al centro la grande protagonista di questo percorso poetico: la natura con la sua forza, la sua bellezza ma anche il rispetto che essa richiede, attraverso una sorta di “nuova educazione spirituale” rivolta all’intera umanità. Si tratterà di un momento teatrale e lirico concepito per offrire agli spettatori un cielo nuovo verso cui volgere lo sguardo, uno specchio di se stessi, un luogo magico cui affidare i più diversi sentimenti.

La rassegna Salotti Urbani è curata da Theama Teatro con il sostegno di AIM gruppo nell’ambito de L’Estate a Vicenza 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza.

Biglietto intero 10 euro, ridotto under 12 a 8 euro. Per informazioni e prenotazioni 0444 322525

IN CASO DI MALTEMPO

AUDITORIUM DEL MUSEO DI VILLA GUICCIOLI.