"La Lanterna Magica Racconta" a Villa Casavalle di Brendola

Domenica 29 ottobre dalle ore 10 in poi al parco di Villa Casavallle a Brendola ci sarà lo spettacolo "La Lanterna Magica Racconta" con una rappresentazione teatrale itinerante ripetuto in 5 turni con la compagnia teatrale La Bottega Teatrale di Pappamondo per la rassegna "Spettacoli di Mistero 2017".

LA LANTERNA MAGICA RACCONTA. Le "Fade" erano un gran mistero, facevano parte di quella folta schiera di abitanti dei boschi e delle campagne che, da tempo immemorabile, popolavano i sogni e i racconti della gente.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 12 novembre. Partecipazione gratuita con prenotazione richiesta per i posti limitati. Contatti: info@prolocobrendola.it - 349.8564654.

