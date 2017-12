"La Gallinella Rossa": spettacolo per bambini a mussolente

Nuovo appuntamento a Mussolente con la rassegna "Un Teatro per i più Piccoli" domenica 17 dicembre alle ore 16.30, la compagnia ravennate TCP Tanti Cosi Progetti porterà in scena "La Gallinella Rossa", pliacclamato spettacolo per bambini scritto da Antonella Piroli e interpretato da Danilo Conti. La rappresentazione, partendo da un racconto tradizionale inglese, vede un attore dialogare con pupazzi e figure, srotolando una storia che parla di amicizia, generosità e coraggio.

Mentre razzola all'interno della fattoria alla ricerca di cibo, la gallinella intuisce che il chicco di grano trovato può essere sfruttato in maniera diversa, rinunciando alla soddisfazione immediata in favore di un miglior risultato futuro, che però richiede lavoro, impegno e pazienza. Tutti gli altri animali, però, sono troppi pigri o impegnati per aiutarla nel suo lavoro. Solo alla fine, davanti al profumo del pane caldo, riconoscono i propri errori e apprendono collettivamente dall’esperienza vissuta.

Il teatro d'attore di Danilo Conti coinvolge i bambini in un mondo familiare e colorato, al cui interno si serve di pupazzi, strumenti musicali e divertenti filastrocche per condurre i più piccoli verso la riflessione su valori importanti come la collaborazione, l’etica del lavoro, l’iniziativa personale, la tenacia: ognuno deve rinunciare al proprio egoismo e compiere la propria parte se vuole realizzare e godere di un lavoro più grande. Consigliato per bambini a partire dai 3 anni.

INFORMAZIONI: Gruppo Panta Rei (www.gruppopantarei.it). Per prenotazioni si può chiamare ai numeri 0424.572042 - 340.7854728 o scrivere a info@gruppopantarei.it.

BIGLIETTI: intero 5 euro - ridotto (da 3 a 12 anni) 3 euro - Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito. Prevendite biglietti ogni venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 16 alle ore 18 presso la Biblioteca di Mussolente. Biglietti in vendita presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

