"La Favola del Paese Confetto": Ensemble Teatro a Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Domenica 29 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 al Centro dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) è in programma "La Favola del Paese Confetto: Diritto al Gioco", un percorso di letture espressive tratte dalla Carta dei Diritti del Bambino. Al termine sono previsti laboratori di manualità. La "Favola del Paese Confetto" è la storia di Confetto, detto il paese perfetto, un posto lindo e ordinato, dove tutto sembra filare alla meraviglia, ma ogni cosa è vietata e la fantasia bandita. Ma un bel giorno arrivò un Mago, che con il suo segreto scatenerà una grande risata e la voglia di giocare. Evento ad offerta libera. L'iniziativa è a cura di Ensemble Teatro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Per informazioni: 393.9412817 - 335.5439976 (Irma) - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

