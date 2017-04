"La Donna e la Conquista della Felicità": letture sceniche al Comunale di Vicenza

Giovedì 27 aprile alle 20 andrà in scena lo spettacolo "La Donna e la Conquista della Felicità" con gli attori di Theama Teatro

nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39. Musiche etniche dal vivo di Giuseppe dal Bianco. Una lettura scenica divisa in tre parti: la prima sarà dedicata alla cultura e alla religione occidentale con brani del Padre Alex Zanotelli e poesie di autrici di tutto il mondo; la seconda rivolta alle nuove poetesse del Medio Oriente; la terza ed ultima parte raccoglie brani poetici sulla donna di autori del ‘900. L’intero incasso verrà devoluto dalla Fondazione Lions al progetto sperimentale “Educazione all’agricoltura” nello stato africano del Benin.

BIGLIETTI IN PREVENDITA: 17.25 euro su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/la%20donna%20e%20la%20conquista%20della%20felicita'/2017-4-27_20.00/teatro%20comunale%20di%20vicenza%20-%20sala%20del%20ridotto

