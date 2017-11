"La Divina Commedia": teatro-danza al Comunale di Lonigo

Teatro-danza (fuori abbonamento)

Divina Commedia da Dante Alighieri

Regia Alessandro Anderloni - Coreografie Silvia Bertoncelli - Con Alessandro Anderloni, Silvia Bertoncelli, Stefano Roveda - Produzione Le Falìe, Àissa Màissa.

Percorrere i versi della Divina Commedia, il più grandioso poema scritto da un uomo, è intraprendere un viaggio fisico, prima ancora che poetico e spirituale. Come lo è stato per Dante, così lo è per i tre interpreti di questa nuova produzione di teatro-danza, che percorrono la discesa all’inferno, la salita del purgatorio e l’involarsi in paradiso.

Alessandro Anderloni propone, a memoria, nove canti, tre per ciascuna cantica e, con la danza di Silvia Bertoncelli e Stefano Roveda, accompagna gli stessi spettatori lungo un viaggio di rara suggestione e intensità visiva, musicale e sonora.

Atto unico, durata 105’.

ELENCO TEATRI