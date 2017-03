"La Corte dei Piccoli Miracoli" al Teatrino di Bertesina a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 10 MARZO

Sabato 4 marzo alle 21 presso il Teatrino di Bertesina a Vicenza in via San Cristoforo andrà in scena lo spettacolo "La Corte dei Piccoli Miracoli", una brillante commedia di Aldo Cirri con la Compagnia Teatrale Micromega di Verona. Regia di Enrico Matrella. I "clochard" o barboni sono pesone, che vivono ai margini della società, che è spesso responsabile di queste scelte di vita. Protagonisti della rappresentazione sono proprio i barboni in una piccola corte racchiusa tra le rovine di una vecchia chiesa e il retro di una trattoria. Nei loro scafandri di stracci batte un cuore dove sono ben nascosti sentimenti di pietà, amore, speranza. I personaggi che si alternano nella corte fanno sì che questi sentimenti riemergano e producano ​del bene come piccoli miracoli della vita quotidiana. L'evento è a cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso a 8 euro per gli adulti e a 6 euro fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444.511645 - 347.6416986.

