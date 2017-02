"La Classe non e’ Solo Acqua: La Pesciolina" sul Delta del Po a Cassola

Domenica 19 febbraio alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo "La Classe non e’ Solo Acqua: La Pesciolina" a cura di Fondazione Aida Teatro all'Auditorium Vivaldi a San Giuseppe di Cassola in via Monte Pertica 1 per la rassegna "Teatro Famiglie". Trama: c’è un posto un po’ speciale nel Parco del Delta del Po, dove l’acqua di mare incontra l’acqua di fiume: la scuola Pollicino. La maestra è una piccola seppia rosa appassionata di storie e i suoi alunni sono pesciolini di acqua salata e d’acqua dolce, che nell’acqua salmastra hanno imparato a vivere insieme. Dal gigantesco Lucio il luccio alla piccola Alice, che vorrebbe trasformarsi in un pesce volante per sfuggire ai pesci prepotenti, che hanno occupato il cortile della scuola. Lo spettacolo è una storia di confluenze di caratteri e ambienti diversi, di fiumi affluenti, di parole e di racconti di mondi lontani. Uno spettacolo per parlare di multiculturalità e di convivenza, ma anche del mondo affascinante del Parco del Delta del Po, di cui vengono rievocati gli abitanti, umani, animali e parole. Biglietti: 5 euro intero - 4 euro ridotto.

