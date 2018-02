"La Bella e La Bestia": doppio show nel weekend al Castello di Thiene

Da sabato 10 e domenica 12 febbraio pù sabato 17 e domenica 18 febbraio, ci sarà il Weekend al Castello di Thiene lo spettacolo interattivo "La Bella e La Bestia", ambientato in più sale della spettacolare dimora storica con gli spettatori messi in primo piano.

"La Bella e La Bestia" è la nuova fiaba protagonista del doppio evento interattivo che aprirà la stagione 2018 degli eventi al Castello di Thiene; appuntamento nei prossimi due weekend: protagonisti bizzarri personaggi, tra scenografie fantastiche, interpretati dagli attori di Jar Creative Group.

Lo spettacolo, adatto per grandi e piccoli, si sviluppa in diverse stanze del castello; all'inizio di ogni show (uno ogni sessanta minuti per una durata di circa 1 ora) ci sarà un attore che farà da guida, a grandi e bambini, che si troveranno letteralmente immersi nella meravigliosa storia di Belle che proprio in un Castello incontra la Bestia e tantissimi personaggi incantati.

"Dopo il successo di 'Alice nel Paese delle Meraviglie', e 'Peter Pan alla Ricerca della Polvere di Fata', vi aspettiamo - spiega Francesca di Thiene amministratrice del Castello - per vivere insieme questa nuova avventura che cambia le regole del teatro tradizionale dove i protagonisti sono gli attori assieme a coloro che vengono a vedere lo spettacolo. Si tratta di due appuntamenti che aprono la stagione degli eventi e fanno da preludio all'avvio della stagionalità relativa alle visite guidate individuali in Castello: per quelle appuntamento al prossimo 18 marzo".



INFO: www.castellodithiene.com - prenotazioni@jarcreativegroup.com - 345.2991264 - Date: 10-11 e 17-18 febbraio 2018

Orari: Dalle 14.00 alle 18.00 a rotazione.

BIGLIETTI: Intero: 12,00 € (dai 12 anni) - Ridotto (bambini dai 4 ai 11 anni): 7,00 € - Gratis: bambini sotto i 4 anni - Prenotazioni biglietti solo online sul sito www.jarcreativegroup.com/la-bella-e-la-bestia-2/