"La Bella e La Bestia" al Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore

Domenica 12 marzo alle 16 al Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 andrà in scena lo spettacolo "La Bella e La Bestia" a cura della compagnia "Il Baule Volante" per il secondo appuntamento con la rassegna teatrale per bambini e famiglie "Le Domeniche a Teatro" (vedi programma), realizzata dall'assessorato alla cultura in collaborazione con Arteven, Regione del Veneto e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La rappresentazione "La Bella e La Bestia" di Roberto Anglisani e Liliana Letterese, sarà interpretata da Liliana Letterese e Andrea Lugli con la regia di Roberto Anglisani. Spettacolo di teatro d'attore consigliato a partire dai 5 anni. Trama: di ritorno da uno sfortunato viaggio d'affari un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L'unica sua possibilità di salvezza è che una delle figlie muoia al suo posto. La più bella accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino. Biglietto unico a 5 euro. Apertura biglietteria in teatro a partire dalle 15. Riduzioni: 4x3: se acquisti 3 biglietti il 4° è in omaggio. Info: Comune di Montecchio Maggiore - Ufficio Cultura 0444.705737 - www.arteven.it.

