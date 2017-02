"La Bella Addormentata" in diretta dalla Royal Opera House al "Comunale"

Martedì 28 febbraio alle 20 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato in diretta dalla "Royal Opera House" di Londra il balletto "La Bella Addormentata" per la 10° stagione artistica (vedi programma). Per celebrare i 70 anni di produzioni storiche del "Royal Ballet", si entrerà nel mondo incantato fatto di principesse, fate e incantesimi per il gioiello senza tempo de "La Bella Addormentata", uno dei capolavori del balletto classico con tutto il suo fascino e virtuosismo insieme ad una musica splendida e ballerini talentuosi. Coreografia di Marius Petipa con coreografie aggiuntive di Frederick Ashton, Anthony Dowell e Christopher Wheeldon. Musica di Pyotr Il’yich Tchaikovsky. Direttore d’orchestra: Koen Kessels con il Royal Ballet e l’Orchestra della Royal Opera House. Biglietti: Intero a 12 euro - Ridotto a 10 euro per Over 65, Under 30, convenzionati e abbonati teatro.

ELENCO DANZA