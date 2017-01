"La Battaglia dei Pedali" nel ricordo di Gino Bartali al Teatro Astra di Vicenza

In occasione della "Giornata della Memoria" (27 gennaio), mercoledì 25 gennaio alle 9.30 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 verrà rappresentato lo spettacolo "La Battaglie dei Pedali", dedicato alla storia del grande ciclista Gino Bartali per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Drammaturgia e regia Ketti Grunchi. Progetto di Ketti Grunchi "Fabbricateatro" con Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla. Scenografia e luci: Yurji Pevere. Ricerca musicale: Ketti Grunchi. Durata 70 minuti circa. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Trama dello spettacolo: tutto ha inizio in un piccolissimo paese sulle colline toscane. Una chiesa, un’osteria, una ciclofficina, un barbiere senza pretese, un mulino: i Bartali li conoscono tutti. Stanno in una casa popolare: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Gino Bartali corre sempre su e giù per salite, campi, prati e uliveti tra lunghi corridoi di panni stesi profumati di alloro. Ma più di tutto gli piace quella meravigliosa opera dell’ingegno umano che lui in sogno, ogni notte, cavalca come se fosse uno stallone selvaggio: la bicicletta. Tre giovani attori raccontano in modo ironico, poetico e a volte commovente i sogni e le avventure di “Ginettaccio”, che incantò l’Italia con le sue meravigliose imprese. Una vita, fin da bambino, disseminata da scelte difficili e vittorie conquistate con grande fatica, vissuta attraversando guerra e pericoli e rischiando la vita in nome dell’umanità. Nel settembre del 2013 Bartali viene riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”: nascondendo documenti falsi per gli ebrei nella telaio della sua bicicletta, aveva salvato ottocento ebrei dalla deportazione nei lager nazisti. La vita di un uomo vissuto controvento, tenendo segrete fino alla morte le sue imprese più grandi. Un invito alla fatica e al coraggio per le nuove generazioni.

