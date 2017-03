"La Bastarda di Istanbul" con Serra Yilmaz al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 11 marzo alle 20.45 e domenica 12 marzo alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "La Bastarda di Istanbul", tratto dall'omonimo romanzo di Elif Shafak, a cura di "Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi" con Serra Yilmaz, Premio Persefone e Premio Franco Cuomo 2016 come miglior attrice, nell'ambito della 10° stagione artistica (vedi programma). Traduzione di Laura Prandino. Riduzione e regia di Angelo Savelli. Attori: Serra Yilmaz Valentina Chico, Riccardo Naldini, Monica Bauco, Marcella Ermini, Fiorella Sciarretta, Diletta Oculisti, Elisa Vitiello. Videoscene Giuseppe Ragazzini. Costumi Serena Sarti. Luci: Alfredo Piras. Elementi scenici: Tuttascena. Per la prima volta in assoluto, Elif Shafak, una delle maggiori conoscitrici della Turchia e voci influenti della letteratura contemporanea, ha concesso in esclusiva i diritti a "Pupi e Fresedde" per mettere in scena uno dei suoi romanzi più famosi "La Bastarda di Istanbul" campione di vendite in tutto il mondo, tradotto in più di trenta lingue, il cui tema centrale e ancora scottante è quel buco nero nella coscienza della Turchia, cioè la “questione armena”, ovvero l’eccidio degli armeni a opera dei turchi nel 1915. La rappresentazione ha vinto il Premio Persefone 2016 come miglior spettacolo teatrale. Prima dell'esibizione sarà in palcoscenico Paolo Malaguti, finalista al Premio Strega 2016, autore di "La Reliquia di Costantinopoli" (Neri Pozza Editore). In entrambi i giorni di spettacolo sarà disponibile nel Foyer del Teatro un punto vendita, allestito dalla "Libreria Galla" su alcuni approfondimenti culturali riguardanti la questione armena. Il programma prevede due giorni di incontri e approfondimenti dedicati alla Turchia, alle sue tradizioni, ai suoi rapporti con l’Occidente e ai preoccupanti cambiamenti in atto nel paese. Biglietti: Intero a 29 euro - Over 65 a 23 euro - Under 30 a 14 euro.

TRAMA DELLO SPETTACOLO: In una Istanbul animata e reale più che una metropoli una grande nave dalla rotta incerta su cui da secoli si alternano passeggeri di ogni provenienza, colore e religione sbarca segretamente Armanoush, giovane e tranquilla americana che, in cerca delle proprie radici armene, arriva nella famiglia matriarcale del suo patrigno turco Mustafa. Lì incontrerà Asya “la bastarda”, sua coetanea, adolescente turca ribelle e nichilista, con una grande e colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto al posto del padre. Frequentando Asya, la sua famiglia e i suoi amici, Armanoush si rende conto di non odiare affatto i Turchi e riconosce che, malgrado tutti i tentativi di negarsi gli uni agli altri, Turchi e Armeni sono legati, mescolati all'immagine stessa di Istanbul impaginata sulla scena nelle immaginifiche video-scenografie di Giuseppe Ragazzini. Angelo Savelli, grazie alla convinta adesione dell'autrice e contando sull'interpretazione ironica e appassionata di Serra Yilmaz, attrice musa dei film di Ferzan Özpetek, porta sulla scena questa straordinaria saga familiare multietnica, popolata da meravigliosi personaggi femminili, da storie brucianti e segreti indicibili. Un segreto lega la Turchia all'Armenia, i turchi agli armeni, Asya ad Armanousch. Un segreto che forse non verrà mai svelato. Un segreto che ha l'aspetto di un'antica spilla di rubini a forma di melagrana.

PROGRAMMA INCONTRI:

Sabato 11 marzo alle 17 presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino a Vicenza ci sarà l'incontro con Marta Ottaviani, giornalista e autrice del libro "Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia" (Textus Edizioni): interverrà il vicesindaco e assessore alla crescita, Jacopo Bulgarini D’Elci. Marta Ottaviani è considerata tra i maggiori esperti italiani di Turchia e dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni, avendo vissuto per quasi 10 anni nel paese, di cui conosce e analizza le contraddizioni. Al suo attivo, oltre al libro dedicato ad Erdogan del 2016 già citato, “Cose da Turchi” (2008), “Mille e una Turchia” (2010), editi da Mursia.

Sabato 11 marzo alle 20: Presentazione dello spettacolo "La Bastarda di Instanbul" con Renzo Guolo, prorettore dell’Università di Padova, esperto e studioso dei rapporti tra religione e politica, Islam in Europa e società e politica nei paesi mediorientali.

Domenica 12 marzo alle 19: Conversazione con l'attrice protagonista Serra Yilmaz insieme a Nicoletta Martelletto, vicecaporedattore de "Il Giornale di Vicenza".

Sabato 11 e Domenica 12 marzo dalle 19.15: "Turkish Happy Hour" con degustazione di specialità della tradizione culinaria turca.

Sabato 11 e domenica 12 marzo alle 20.45: "Libro Che Spettacolo" - La Fondazione Teatro Comunale aderisce al Progetto nazionale dell’Agis per sensibilizzare il pubblico alla lettura: in scena gli autori dei libri che in 10 minuti possono raccontare agli spettatori il loro lavoro.

