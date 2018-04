L' Otello di Shakespeare al Teatro Comunale di Vicenza

di William Shakespeare

traduzione di Ferdinando Bruni

regia di Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli

scene e costumi Carlo Sala

musiche originali di Silvia Colasanti

suono di Giuseppe Marzoli

luci di Michele Ceglia



con Elio De Capitani e Federico Vanni

produzione Teatro dell’Elfo

con il sostegno di Fondazione Cariplo



Personaggi e interpreti

Otello Elio De Capitani

Iago Federico Vanni

Desdemona Camilla Semino Favro

Emilia Cristina Crippa

Cassio Angelo Di Genio

Roderigo/Buffone Alessandro Averone

Bianca Carolina Cametti

Brabanzio/Graziano Gabriele Calindri

Doge/Montano Massimo Somaglino

Ufficiale/Lodovico Michele Costabile



INCONTRO A TEATRO

martedì 10 e mercoledì 11 aprile 2018 ore 19.30

condotto da CRISTINA GRAZIOLI - Università di Padova.

Programma

Rileggere l’Otello spogliandolo della “tradizione”, tornare al cuore del meccanismo drammatico e delle parole. A queste premesse generali è improntato tutto il lavoro su Shakespeare di Elio De Capitani, un lavoro registico iniziato con il Sogno e proseguito con Amleto e il Mercante di Venezia, che per questo spettacolo in particolare è stato totalmente condiviso con Lisa Ferlazzo Natoli.

“Mettere in scena Otello oggi – dicono i registi – è un modo per fare i conti con la singolare attrazione che la vicenda del Moro esercita in tutti noi, come un congegno misterioso messo lì per “innescare” una risposta emotiva sui presupposti ideologici e i fantasmi dell’inconscio collettivo con cui una società costruisce i propri parametri proiettando “fuori di sé”, sullo straniero, tutto ciò che ha di inconfessabile: moralismo puritano, voyerismo sessuale e sessuofobia, per dare fondamento e giustificazione alla propria xenofobia, alla misoginia e alle tante forme d’intolleranza sociale e privata di cui si compone.” Jago qui è un manipolatore, un “untore ideologico”, ma in questo Otello nessuno sembra immune dal suo contagio e da quello di tutti i pregiudizi che condizionano le società di ieri e di oggi. Un testo perturbante come un racconto di suspense, che diventa “tragedia della gelosia e del sesso, dei rapporti inter-razziali e culturali, del dubbio e della potenza manipolatoria delle parole”.

Una lettura tutta contemporanea che si fonda sulla nuova traduzione di Ferdinando Bruni, sensibile alla bellezza dell’endecasillabo, ma libera da ogni inclinazione letteraria e tanto attenta all’alternanza di lingua alta e bassa da avvicinarsi alla viva fluidità del parlato. E sulla dicotomia di chiari e scuri, di luci e ombre che le scene di Carlo Sala moltiplicano attraverso le grate, gli ori e le trasparenze di grandi sipari. E sul sensibilissimo contributo musicale di Silvia Colasanti.

Biglietti

Intero: 29,00 euro

Over 65: 23,00 euro

Under 30: 14,00 euro



Biglietti in vendita da martedì 3 ottobre 2017:

• in biglietteria

• on-line sul sito www.tcvi.it

• sportelli Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza

