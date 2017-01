"L'Ex Marito in Busta Paga" al Teatro Bixio di Vicenza

Venerdì 20 gennaio alle 21 (replica giovedì 19 gennaio in caso di esaurimento posti) al Teatro Spazio Bixio di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "L'Ex Marito in Busta Paga" a cura della compagnia "Theama Teatro" per la stagione artistica "Facciamo" dell'11^ rassegna "Teatro Elemento". Un appuntamento per una commedia comico-brillante dai ritmi elevati, che saprà coinvolgere il pubblico fin dalle primissime battute. Ispirata a “Le technicien” (Il tecnico) dello scrittore e regista francese Éric Assous, è una pièce frizzante e leggera con una trama fresca, vivace ed incalzante, messa in scena da Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, nel doppio ruolo di interpreti e registi, Anna Zago, Daniele Berardi, Anna Farinello, Mara Santacatterina e Matteo Zandonà. Beghe coniugali, situazioni rocambolesche e catastrofiche, gag irresistibili e risate a non finire: sono gli ingredienti de "L’Ex Marito in Busta Paga".

Trama dello spettacolo: la vita è bella e senza problemi per Séverine Chapuis, a capo di una grande casa editrice parigina, fino al giorno in cui si vede piombare in ufficio Jean-Pierre, il suo ex-marito. Un ex-uomo d’affari, ambizioso ed arrogante, che vent’anni prima l’aveva abbandonata per una giovane modella. Ma adesso nel bisogno, senza fissa dimora e malvestito, viene ad elemosinare un lavoro. Dapprima scioccata, poi impietosita, Séverine gli offre un impiego come “tecnico tuttofare”, naturalmente sotto falso nome perché non vuole comunicare al personale che Jean-Pierre è il suo ex-marito. Inghiottendo il proprio orgoglio Jean-Pierre s’infila la giacca da lavoro, prende il secchio e la scopa e accetta tutte le umiliazioni di Séverine, che lo tratterà come l’ultimo dei servi. Ma lui non è certo il tipo d’uomo che si rassegna e, anche se non ha più denaro, non è certo privo di risorse a livello di inventiva per mettere in difficoltà l’ex consorte, la quale però lo ripaga in ugual misura. Da qui una guerra all’ultimo sangue in un crescendo di colpi di scena, gag e trovate esilaranti. Prezzi: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 e under 25) - 8 euro studenti. I biglietti saranno disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, ma si consiglia sempre la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) - 345.7342025 solo sabato e festivi dalle 10 alle 18 - www.spaziobixio.com - www.theama.it.

