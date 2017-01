"L'Avaro" di Molière con Alessandro Benvenuti al Teatro Comunale di Vicenza

Martedì 31 gennaio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "L'Avaro" di Molière con il celebre attore Alessandro Benvenuti a cura della compagnia "Arca Azzurra Teatro" all'interno della rassegna di prosa per la 10^ stagione artistica. Adattamento, ideazione spazio, regia: Ugo Chiti. Attori in ordine di apparizione: "Arpagone" - Alessandro Benvenuti; Maschera da definire; "Valerio" - Gabriele Giaffreda; "Elisa" - Lucia Socci; "Cleante" - Andrea Costagli; "Freccia Commissario" - Massimo Salvianti; "Mastro Giacomo" - Dimitri Frosali; "Mastro Simone" - Anselmo Paolo Ciotti; "Frosina" - Giuliana Colzi; "Mariana" - Desirée Noferini. Costumi: Giuliana Colzi. Luci: Marco Messeri. Musiche: Vanni Cassori e Jonathan Chiti. Aiuto regia: Chiara Grazzini. Programma: l'opera comica di Moliere riesce a essere un classico immortale, ma nello stesso tempo ancora moderno. La parte del protagonista Arpagone spetta alla grande esperienza dell'attore Alessandro Benvenuti. Ugo Chiti innesta le vicende dei grandi classici nel linguaggio, forte, crudo e a volte comicissimo che gli è proprio e che diventa tutt’uno con le sue regie, scavando al fondo delle psicologie dei personaggi anche grazie alla assoluta corrispondenza dell’uso che fa della parola teatrale con il procedere delle sue messe in scena, del suo lavoro con gli attori, da quelli che hanno con lui una storia ormai più che trentennale ai giovani che di volta in volta sceglie per i suoi personaggi e che sa inserire mirabilmente in questo contesto di forte conoscenza e solidarietà tutta teatrale tipica dell’Arca Azzurra. Nel caso di questo "Avaro Molieriano", anche grazie all’apporto del “primattore” Benvenuti, pur seguendo con grandissimo rispetto la vicenda, i tempi e la lettera del grande classico, il testo della riscrittura si plasma e si radica nel corpo degli attori della compagnia. Prezzi: 29 euro intero - 23 euro ridotto over 65 - 14 euro ridotto under 30. I biglietti saranno disponibili nella biglietteria del teatro anche un'ora prima dello spettacoloo fino ad esaurimento posti oppure on line sul sito www.tcvi.it o nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza

