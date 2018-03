L' Anonima Magnagati in Spettacolo a Vicenza con "Bancapalanka", martedì 3 Aprile

Bancapalanka (Banche palanche rotte)



con Roberto Meneguzzo, Ferruccio Cavallin, Pierandrea Barbujani

musica dal vivo Silvia Carta, Giuliano Pastore

regia Pino Costalunga

Testo Anonima Magnagati , Roberto Cuppone

Produzione Anonima Magnagati Fondazione Aida



Il rapporto che abbiamo con il denaro è molto complesso. Solo pochi sanno trattarlo in modo distaccato, i più di noi hanno con esso una alternanza micidiale di amore/odio. Odio quando non c'è, amore ambiguo quando ce n'è. Ma le cose si complicano se possibile ancora di più quando tra noi due compare il terzo incomodo, la banca.

E adesso che la festa è finita (ma era mai davvero cominciata?) siamo diventati tutti pessimisti perché abbiamo finanziato degli ottimisti. E tutto questo poteva non stimolare la verve umoristico-satirica dell'Anonima Magnati? Giammai! Arriva su tutti i palchi convenzionati della regione BANCHE PALANCHE ROTTE, il primo spettacolo comico-ecologico che utilizza energie alternative, che vi rivela tutto quello che non avreste mai voluto sapere sulla reale consistenza del vostro risparmio, e che vi conferma, se mai non lo aveste saputo prima, che il denaro non dà la felicità, specialmente quando è poco!

Parte dell'incasso verrà devoluto al Vicenza Calcio