L'anatra all'arancia - Luca Barbareschi e Chiara Noschese

L'ANATRA ALL'ARANCIA



dal testo The Secretary Bird di William Douglas Home

regia Luca Barbareschi

con Chiara Noschese, Gerardo Maffei, Margherita Laterza



27 Febbraio 2018 ore 20:45

28 Febbraio 2018 ore 20:45



INCONTRO A TEATRO: condotto da CATERINA BARONE

martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018 ore 19.30



Un titolo conosciuto, una commedia irriverente ma di gran classe, in una recente edizione, questo

sarà il prossimo appuntamento della Stagione di prosa al Teatro Comunale di Vicenza: si tratta

de “L’anatra all’arancia” con Luca Barbareschi e Chiara Noschese, in programma martedì

27 e mercoledì 28 febbraio alle 20.45, una produzione del Teatro Eliseo di Roma in

collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, in tournée per la seconda stagione

consecutiva sui palcoscenici italiani. Luca Barbareschi, attore, regista e produttore molto amato

del teatro italiano (ma anche del cinema e della televisione) firma anche la regia e la traduzione

dei testi della commedia, tratta dal testo “The Secretary Bird” di William Douglas Home, nella

versione francese di Marc Gilbert Sauvajon. Gli altri crediti dello spettacolo: scene di Tommaso

Ferraresi, costumi di Silvia Bisconti, luci di Iuraj Saleri, dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti.

Per le due date di Vicenza restano ancora dei biglietti.

Come sempre nella stagione di prosa del Comunale, lo spettacolo sarà preceduto dall’Incontro a

teatro che si terrà nel Foyer, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio alle 19.30, condotto da

Caterina Barone, giornalista e critico teatrale del Corriere del Veneto, docente di Storia del

teatro greco e latino all’Università di Padova, che presenterà al pubblico l’originale versione della

commedia, un vero e proprio cult del teatro comico.

“L’anatra all’arancia” è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il

protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava,

architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni –

racconta Luca Barbareschi. La pièce, un titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita

comicità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, viene proposta

in una moderna edizione, impreziosita da un cast importante: Luca Barbareschi e Chiara

Noschese, già citati, con Ernesto Mahieux, Gerardo Maffei e Margherita Laterza che animeranno

l’ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la

precisione di una partitura musicale. Come riportato nelle note di regia “ciò che muove il

meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una

macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse

dinamiche di coppia. L’happy ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali

la psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i

protagonisti”.

La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home, poi

adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione

rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri.

Celebre è anche la versione cinematografica che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e

Monica Vitti, nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce. Barbareschi

regista afferma che non ha voluto rifarsi ai vecchi modelli in cui comunque si ritrova grazie alle

interpretazioni degli artisti che hanno affrontato questi ruoli, straordinari per tempi comici e per il

sottile cinismo. Una tradizione comica sicuramente mantenuta in un contesto in cui la comicità è

una medicina meravigliosa per elaborare il “dolore”.

La commedia (due atti con intervallo) è elegante, apprezzata dalla critica e dal pubblico, in

quanto propone un fuoco di fila di umorismo, ironia, cinismo, di battute velenose, il tutto sostenuto

a ritmi serrati grazie ad un testo divertente che sa raccontare le contraddizioni che ognuno

affronta quotidianamente e a degli interpreti di straordinaria bravura.

