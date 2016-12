"L'Abecedario Comico dei Veneti" con Gigi Mardegan al Teatro Aurora di Sossano

Giovedì 28 dicembre alle 20.30 andrà in scena "Abecedario Comico dei Veneti fra Ieri e Oggi", il nuvo spettacolo esilarate di "Satiro Teatro", scritto, diretto e interpretato da Gigi Mardegan, presso il Cinema Teatro Aurora di Sossano in via Roma 67. Lo show di cabaret in lingua veneta comincia dalle lettere dell'alfabeto, che sarà lo spunto per parlare di lavoro, sesso, origini, svaghi, lingua, "schéi" dei veneti sempre in confronto tra il passato e il domani. Sul palco saranno protagonisti strani contadini poco veneti infatuati dalla Lega, interviste a politici famosi che sproloquiano su sanità e prosecco, muratori alle prese con strane telefonate amorose, confronti fra donnone americane e venete, reticenze furbesche di fanciulli un po' imbranati e castronerie linguistiche su malattie e medicine. Infine il filo diretto con gli spettatori con l'ausilio di video e immagini americane "Made in Veneto". Saranno due ore di grandi risate da non perdere. Ingresso gratuito con offerta libera per la raccolta fondi in favore della "Città della Speranza". L'evento è organizzato dalla Pro Loco e dal comune di Sossano.

