"Joseph e la strabiliante tunica dei sogni" - spettacolo al Teatro Comunale di Vicenza

Orchestra Giovanile Vicentina e Teatro Di Sabbia presentano

JOSEPH E LA STRABILIANTE TUNICA DEI SOGNI



Chi di noi non ha mai sognato?



Immaginato di fare grandi cose o semplicemente di vivere pienamente la vita, usando il proprio talento, qualunque esso sia?



Tutti noi siamo sognatori, tutti noi siamo Joseph



Ecco quindi una storia che parla dei sogni e della loro forza.



La storia di un ragazzo che fu re, uno come te.



Una favola in musica e danza liberamente ispirata al celebre musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice



Sognate e divertitevi insieme ai giovani attori e musicisti dell’Orchestra Giovanile Vicentina, per la regia di Teatro di Sabbia, a sostegno di Surgery for children







Biglietti acquistabili presso:

Biglietteria online al link bit.ly/josephSFC

Biglietteria del Teatro Comunale (Mar-Sab/15:00-18:15)

Sportelli Banca Intesa



Costo: 15€ (intero) - 10€ (under 14)

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Surgery for Children e all'Orchestra Giovanile di San Severino Marche