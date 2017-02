"Ivan" dai "Fratelli Karamazov": Fausto Russo Alesi al Teatro Remondini

Giovedì 16 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Ivan", liberamente tratto dai "Fratelli Karamazov" di Fedor Dostoevskij, con Fausto Russo Alesi presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C nell'ambito della Stagione Teatrale Città di Bassano 2016-2017. Riscrittura: Letizia Russo. Consulenza: Fausto Malcovati. Regia: Serena Senigaglia. Interprete: Fausto Russo Alesi. Scene: Stefano Zullo. Luci: Roberta Faiolo. Assistenza alla regia: Giulia Sarah Gibbon. Coproduzione: ATIR Teatro Ringhiera, Teatro Donizzetti di Bergamo. Durata: 1 ora e 20 minuti senza intervallo. Info: Ufficio Spettacolo 0424.519819. Preventite: Ufficio IAT 0424.519917.

La regista Serena Sinigaglia presenta così il suo spettacolo: "Amo i classici e la grande letteratura russa dell’800, perché in essa gli uomini osavano ancora chiedersi il perché delle cose, affrontando i grandi temi dell’esistenza, un esercizio di spirito piuttosto inusuale per i nostri tempi chiassosi. Abbandonarsi alla lettura dei "Fratelli Karamazov" è un viaggio nel tempo attraverso gli uomini, nell’uomo. Ecco spiccare un uomo tra gli uomini, o forse è solo un ragazzo troppo maturo per i suoi anni, il secondo dei figli Karamazov, il più tormentato, il più assolutamente umano: Ivan. L’uomo e l’intera umanità visti dagli occhi di Ivan Karamazov. I fratelli Karamazov secondo Ivan se volete."

ELENCO TEATRI