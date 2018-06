Isola Vicentina, spettacolo teatrale de Gli Equilibristi: "ll Mistero della fonte"

Sabato 23/06/2018 alle ore 20.30 a Isola Vicentina, presso il parco della Fondazione Bressan in via San Marco, 21/d, la compagnia teatrale Gli Equilibristi del Centro Diurno per persone con Disabilità Acquisita Vita Indipendente (uno dei servizi dall’Ipab La Pieve di Breganze), porterà in scena lo spettacolo Il Mistero della fonte, una libera rivisitazione della fiaba africana narrata nel film Kirikù e la Strega Karabà.

L’attività teatrale condotta oramai da qualche anno con continuità dalla logopedista Francesca Zanandrea, rappresenta un punto fermo, tra le proposte riabilitative e d’integrazione sociale offerte dal centro diurno.

Il laboratorio teatrale, infatti, oltre a garantire la stimolazione delle abilità cognitive e psicomotorie con un approccio ludico-espressivo a tutti i partecipanti (indipendentemente dal tipo e dal livello di disabilità acquisita), rappresenta un momento di forte socializzazione per il gruppo e, proprio nel momento delle rappresentazioni pubbliche, occasione di integrazione con la comunità.

Questo tipo di esperienza da un punto di vista culturale è molto importante perché permette alla persona disabile di avere una visibilità in virtù delle sue abilità e capacità e non delle sue differenze e limiti.

È un protagonismo di tipo positivo in cui vengono enfatizzati i punti di forza della persona e non quelli di debolezza.

Quest’anno i costumi e le maschere indossate dagli attori sono state realizzate dalla Classa 2° F, indirizzo Moda, dell’Istituto Superiore Scotton di Breganze.