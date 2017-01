"Invisibili" con Mohamed Ba all'Oratorio di Piana a Valdagno

Venerdì 3 febbraio alle 21 è in programma lo spettacolo teatrale "Invisibili" di e con Mohamed Ba nella Sala Aurora dell'Oratorio di Piana a Valdagno in via Chiesa di Piana all'interno della rassegna "Finisterre 2016-2017". Trama: due cittadini africani si incontrano su una spiaggia e cercano di sopravvivere agli incubi della povertà, sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera. Così, negli occhi dei due, il bisogno raddoppia il sogno. Mohamed è sia è il custode della tradizione africana, sia il cantore delle contraddizioni del nostro tempo: il dramma dei viaggi di migrazione e le speranze di chi lascia tutto senza dimenticare nulla.

Mohamed Ba: autore e interprete teatrale, è nato a Dakar in Senegal nel 1963. Trasferitosi in Europa, prima di arrivare in Italia ha vissuto in Francia, dove ha pubblicato il romanzo "Parole de Nègre". Tra gli altri, ha messo in scena Parole fuori luogo, B-Sogni, Negritudine, Canto dello spirito, Invisibili e Sono incazzato bianco. Ha collaborato con numerose associazioni impegnandosi nella diffusione, anche nelle scuole, dei valori dell’intercultura. Nel 2013 dà alle stampe il suo primo romanzo scritto in italiano "Il Tempo dalla Mia Parte". È fondatore del gruppo Mamafrica, che usa le percussioni per diffondere la cultura africana. Nel maggio 2009 è miracolosamente sopravvissuto a un attentato razzista a Milano.

