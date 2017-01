"Intime Fremde": confini, identità e cittadinanza al Teatro Comunale di Vicenza

Venerdì 17 febbraio alle 20:45 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "Intime Fremde" di Welcome Project per una produzione Teatro del Lemming in collaborazione con "Tatwerk Performative Forschung Berlin" nell'ambito della rassegna del teatro contemporaneo per la 10° stagione artistica. "Intime Fremde" è uno spettacolo dedicato ad una riflessione sui concetti di confini, identità, cittadinanza, all'incontro/scontro di anatomie culturali ed emotive. Uno spazio in cui guardare in controluce le paure e i desideri di un'umanità, divisa tra il bisogno di appartenenza e quello di libertà. In scena tre attrici che vivono in Germania, ma che hanno tre origini culturali differenti: costruiranno barriere e cercheranno spazi di intimità. "Welcome Project" è un progetto artistico al femminile nato a Berlino nel 2015. Interpreti: Aurora Kellermann, Lina Zaraket, Serfiraz Vural. Regia: Chiara Elisa Rossini. Al termine dello spettacolo è previsto un "Incontro con il pubblico", condotto da un critico teatrale. Biglietti: 12 euro ridotto - 15 euro intero (più i diritti di prevendita). Info: www.tcvi.it.

