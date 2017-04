"Insieme Per Ricostruire Amandola" al Teatro San Marco di Vicenza

Venerdì 5 maggio alle 21 è in programma al Teatro San Marco di Vicenza lo spettacolo "Insieme per Ricostruire" a favore del paese terremotato di Amandola in provincia di Fermo con il ricavato della serata devoluto per la ricostruzione di Palazzo Mazzucca. Si alterneranno sul palco i gruppi di ballo popolare Il Tirinballo e La Farandola di Vicenza, l'Antico Cerchio di Rubano (Padova) e il gruppo di musica popolare Barbapedana di Caerano San Marco (Treviso), che metteranno in scena uno spettacolo di danze e musiche popolari venete, messicane e gipsy.

RICOSTRUZIONE SALA POLIFUNZINALE. Chi parteciperà alla serata, organizzata dal gruppo di ballo popolare "Il Tirinballo del diletto della danza", in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione potrà contribuire alla ricostruzione di un luogo di aggregazione sociale e scoprire le tradizioni popolari attraverso il ballo e la musica. L'entrata all'evento è ad offerta libera ed il ricavato servirà per contribuire alla ricostruzione della sala polifunzionale del comune di Amandola, gravemente lesionata e resa inagibile dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016. I lavori sono già iniziati e saranno completati entro la prima settimana di maggio.

MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI NELLA PIAZZA. Nel progetto del comune marchigiano è prevista la messa in sicurezza di due locali posti sulla piazza principale (piazza Risorgimento), dove verrà ubicato un locale eventi multifunzione per la presentazione di libri, mostre di pittura o opere d'arte ed un centro per incontri e discussioni: un’Area Eventi&Mostre polifunzionale, che andrà a sostituire gli spazi resi inagibili dai terremoti di agosto ed ottobre 2016.

Per questo intervento di messa in sicurezza, del costo di circa 8.500 euro, il comune di Amandola non ha ricevuto alcuna donazione né contributi da parte della Regione o dello Stato.

CROLLI E DANNI ALLARMANTI. L’elenco dei danni causati dai due eventi sismici nel territorio di Amandola è altissimo. Infatti si sono verificati crolli nel centro storico, che hanno interessato la Chiesa di San Francesco (XIV secolo), il Convento dei Frati Cappuccini, il torrione dell’antico Palazzo Manardi, il teatro “La Fenice”. Inoltre le due frazioni di Garulla sono state dichiarate inagibili. Il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli ha confermato che i danni sono stati molto allarmanti e che Amandola ha subito crolli e danneggiamenti praticamente su tutto il territorio.

ELENCO TEATRI