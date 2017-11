"Inferno: I° parte di Nekyia": Teatro del Lemming all'AB23 di Vicenza

8, 9, 10 DIC. 2017, ORE 21.00 / AB 23 - Centro Internazionale di Produzione e Ricerca Teatrale

TEATRO DEL LEMMING - INFERNO | parte prima di Nekyia - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Max 10 spettatori) > 327 3952110

___________________________________________________

Questo lavoro costituisce la prima parte di NEKYIA, che in greco significa viaggio per mare di notte o discesa agli inferi. Il ciclo suggerisce la possibilità di un ripensamento radicale dei tre regni che la nostra cultura occidentale designa come i regni dell’oltre-mondo: Inferno - Purgatorio - Paradiso rappresentano anche oggi, infatti, innanzi tutto un patrimonio comune e insostituibile del nostro universo simbolico.

Se da un punto di vista psichico l’Inferno, come è per il teatro, suggerisce uno sprofondamento dell’anima nel regno dei morti, del sogno e dell’inconscio - cioè in un luogo senza tempo - da un punto di vista etico esso ci riporta, invece, a domande basilari sul nostro tempo, sul regno del presente. A questo presente gli spettatori, qui, sono lasciati nella loro condizione quotidiana di muta impotenza.

Il lavoro su INFERNO rappresenta la messa in gioco di questa questione, oggi, ineludibile. Il lavoro si costituisce come riflesso della nostra infera condizione quotidiana. E, come uno specchio crudele, questo riflesso si propone di provocare nello spettatore uno shock rivelatore e salutare.

___________________________________________________

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA > 327.3952110

BIGLIETTO ADULTI > 15 euro

____________________________________________________________

INFO, PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA - Teatro del Lemming - AB23, Contrà Sant'Ambrogio 23 - cell. 327.3952110 - info@teatrodellemming.it ǀ www.teatrodellemming.it