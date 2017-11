Inaugurazione Schio Grande Teatro: "Traviata: L’intelligenza del Cuore" con Lella Costa

Giovedì 16 novembre alle 21 al Teatro Astra di Schio andrà in scena lo spettacolo "Traviata: L’intelligenza del Cuore" con Lella Costa per l'inaugurazione di Schio Grande Teatro. Musiche di Giuseppe Verdi, arrangiate da Roberto Molinelli. Pianoforte Simone Soldati. Regia Gabriele Vacis. Produzione Parmaconcerti e Mismaonda. Durata: 2 ore senza intervallo.

L'opera più intensa, prodotta in occasione del festival verdiano al Teatro Farnese di Parma per l'evento più importante dedicato a Verdi, fu già presentato a Schio nel 2002. In questo nuovo allestimento saranno in scena 2 cantanti lirici oltre a Lella Costa e Simone Soldati al pianoforte. Questo nuovo allestimento sarà una Traviata con una nuova veste suggestiva per riproporre dal vivo con intensità ed innovazione le arie più celebri verdiane.

«Traviata è uno spettacolo, il cui tasso di coinvolgimento con il pubblico è elevato, perché una storia d’amore finita male, per colpa di qualcuno che non c’entrava, è capitata a tutti nella vita. Con la meraviglia della musica dal vivo, che è il motivo per cui il teatro e l’opera continuano a vivere, potremmo realizzare davvero una serata meravigliosa!» (Lella Costa).

BIGLIETTI: Platea 1° settore: intero 25 euro - ridotto 21 euro / Platea 2° settore: intero 22 euro - ridotto 19 euro / Galleria: intero 15 euro - ridotto 13 euro.

