"In Alto Mare": Circo Patuf a Bassano del Grappa

Dal 20 aprile al 1 maggio presso Villa Angarano San Giuseppe di Basano del Grappa in via Cà Morosini 41 si esibirà il Circo Patuf con uno spettacolo unico nel suo genere "In Alto Mare". Lo show è un circo che fa teatro, un Orari dello spettacolo: ore 21 nei giorni feriali 20, 21, 24, 27, 28 aprile - ore 17.30 e ore 21 nei festivi e pre-festivi di sabato (22, 23, 25, 29, 30 aprile e 1 maggio). Per prenotazioni: 392.7342915 - Contatti: circopatuf@gmail.com - www.circopatuf.com.

IN ALTO MARE: Lo chapiteau Patuf viene trasformato in un transatlantico in viaggio dall’ Europa verso il Nuovo Mondo, e come in ogni nave che si rispetti non mancano le vele, le corde, la sala da ballo con candelabri di cristallo e i corridoi di terza classe, dove si accumulano valigie e speranze. Il pubblico viene invitato a salire a bordo e a intraprendere il viaggio fino al porto di Buenos Aires, proprio come molti italiani hanno fatto all’ inizio del secolo scorso in cerca di fortuna. La ciurma della nave è fatta di personaggi eccentrici: marinai in preda al mal di mare, nobildonne dai mille vestiti di piume, viaggiatori circondati da bauli antichi, loschi figuri

a cui sembra che il mare abbia fatto perdere qualche rotella. Ognuno alle prese con la propia esperienza di viaggio e il pubblico insieme a loro (da www.circopatuf.com).

(nella foto sopra lo staff del Circo Patuf per spettacolo "In Alto Mare")

ELENCO TEATRI

Gallery