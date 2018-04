In a Landscape - Von - Compagnia Stalker al Teatro Comunale di Vicenza

Spettacolo di Daniele Albanese al Teatro Comunale di Vicenza

IN A LANDSCAPE

danza e drammaturgia Daniele Albanese

assistenza alla drammaturgia Loredana Scianna e Maurizio Soliani

musiche originali Maurizio Soliani

tecnica Deborah Penzo

durata 18 minuti



VON - solo

di e con Daniele Albanese

disegno luci Alessio Guerra

musica originale Luca Nasciuti

tecnica Deborah Penzo

assistenza artistica Yele Canali

durata 18 minuti

_______________

Programma

IN A LANDSCAPE

In a Landscape nasce nel 2008 come spettacolo per situazione urbana e diventa ben presto un assolo fondamentale nel percorso di compagnia Stalker, evolvendo e modificandosi seguendo gli sviluppi di ricerca della compagnia.

Viene proposto, a partire dal 2010, in teatro e in spazi al chiuso non teatrali. Si definisce attraverso una particolare struttura e organizzazione di spazio, movimento e suono, nella lettura geometrica del luogo dove si svolge e nell'emergere di un frammento, ed eco, di personaggio.

_______________

VON - solo

L'orizzonte degli eventi delimita in un buco nero una immaginaria superficie di spazio-tempo che separa i punti da cui i segnali possono fuggire da quelli per cui ciò non è più possibile.

Questa zona immaginaria di confine e di passaggio tra ciò che è chiaro e leggibile e ciò che è oscuro e misterioso è la zona di indagine di Von.

Forze naturali, forze fisiche e forze politiche che mutano, distorcono e muovono il corpo del danzatore.

Una riflessione sulla danza intesa come continua mutazione e trasformazione in rapporto con le forze che agiscono sul corpo e sullo spazio in una coreografia di movimento, luce e suono.

Questo assolo fa parte di un lavoro più ampio con tre performer in scena; è presentato sia separatamente sia come parte finale del lavoro complessivo.

______________________

Biglietti

Intero: 15,00 euro

Over 65: 10,60 euro

Under 30: 10,60 euro



Biglietti in vendita:

in biglietteria

on-line sul sito www.tcvi.it

acquisto biglietti