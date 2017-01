"Il Trovatore" in diretta dalla "Royal Opera House" al Teatro Comunale di Vicenza

Martedì 31 gennaio alle 20.15 presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza in viala Mazzini 39 proietterà in diretta dalla "Royal Opera House" di Londra la grande opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi nell'ambito degli appuntamenti con la 10^ stagione artistica. Musica orignale di Giuseppe Verdi. Libretto di Salvadore Cammarano. Direttore d’orchestra: Richard Farnes. Regia; David Bösch. Cast: Lianna Haroutounian (Leonora); Gregory Kunde (Manrico); Alexander Tsymbalyuk (Ferrando); Anita Rachvelishvili (Azucena); Vitaliy Bilyy (Il Conte di Luna); Francesca Chiejina (Ines); Samuel Sakker (Ruiz) con il Royal Opera Chorus e l’Orchestra della Royal Opera House. "Il Trovatore" di Verdi di eccezionale raffinatezza, è un’opera unica e immortale di eccezionale raffinatezza, che cattura le mutevoli emozioni del dramma attraverso appassionanti duetti amorosi, ardenti assoli ed entusiasmanti cori (tra questi il famoso Coro Di Zingari, uno dei momenti salienti di quest’opera). Questa nuova versione, con la direzione d’orchestra di Richard Farnes e la regia di David Bösch, vede coinvolte celebrità internazionali come Vitaliy Bilyy, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian e Gregory Kunde, che saranno alla guida di un superbo cast di cantanti di fama mondiale in una messa in scena suggestiva e poetica. Prezzi: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 65 e under 30).

