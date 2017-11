"Il Sorpasso" di Dino Risi al Teatro Comunale di Lonigo

Prosa (abbonamento) • PRIMA REGIONALE - Giuseppe Zeno, Luca Di Giovanni, Cristiana Vaccaro

IL SORPASSO dal soggetto cinematografico di Dino Risi, Ettore Scola, Ruggero Maccari - Regia Guglielmo Ferro - Produzione Bananas, ABC Produzioni, Teatro Arte, Marche Teatro

Uno dei capolavori della commedia italiana, "Il Sorpasso" di Dino Risi, approda per la prima volta a teatro. Nell’Italia del “boom” economico dei primi anni Sessanta, in un’afosa estate romana, si incontrano lo spavaldo Bruno e il giovane studente Roberto. Nullafacente, cialtrone, amante delle auto e delle donne, Bruno coinvolge il timido Roberto in un viaggio lungo la Via Aurelia fino al mare. Tra i due protagonisti si stabilisce un giocoforza di prevaricazione, rivendicazione, ambizioni, silenzi e violenza, fino al drammatico epilogo. Nell’originale trasposizione teatrale, il viaggio è evocato da suggestive proiezioni ispirate al film.

Due atti, durata 135’ compreso intervallo

ELENCO TEATRI