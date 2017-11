"Il Senso della Vita di Emma" al Teatro Comunale di Lonigo

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018 - ORE 21.00

Prosa (abbonamento) - Il Senso della Vita di Emma di Fausto Paravidino

Regia Fausto Paravidino - Con Gianluca Bazzoli, Eva Cambiale, Giuliano Comin, Giacomo Dossi, Marianna Folli, Sara Rosa Losilla, Veronika Lochmann, Fausto Paravidino, Emilia Piz, Maria Giulia Scarcella - Produzione Teatro Stabile di Bolzano

PRIMA REGIONALE. Il romanzo teatrale di una famiglia, dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Al centro c’è il ritratto di una donna: Emma. Intorno si muovono la madre, il padre, il fratello, la sorella, gli amici dei genitori, il parroco, una vicina. Ma lei no: Emma non parla, perché è volontariamente scomparsa e nessuno sa precisamente dov’è, se non due persone che saltuariamente ricevono sue notizie. Prima che cali la tela, Emma tornerà? Dalla penna di Fausto Paravidino, una tra le firme più rilevanti della nuova drammaturgia italiana, esce questa storia dal tratto pungente e affilato, che traccia l’affresco di quattro decenni di vita italiana.

Due atti, durata 135’ compreso intervallo.

