"Il Segreto di Arlecchino": spettacolo per bambini a Mussolente

Sarà la Commedia dell'Arte la protagonista dell'ultimo spettacolo della rassegna "Un teatro per i più piccoli", organizzata a Mussolente dal Gruppo Panta Rei e dall'Assessorato alla Cultura.

Domenica prossima, 21 gennaio, la compagnia teatrale misquilese porterà in scena "Il segreto di Arlecchino", un vero e proprio viaggio alla riscoperta delle maschere più celebri della tradizione italiana, per avvicinare i più piccoli al mondo e ai linguaggi della Commedia dell'Arte.

Gli attori del Gruppo Panta Rei vestiranno i panni di Arlecchino, Brighella, Pantalone, Capitan Spaventa e Colombina, i quali, con la loro comicità diretta e scanzonata, non mancheranno di divertire tutta la famiglia. Sarà l'occasione, appena si aprirà il sipario, per farsi trasportare dentro un'arte senza tempo.

Lo spettacolo, consigliato ai bambini dai 5 anni di età, si svolgerà nella sala polifunzionale "San Michele Arcangelo", che si trova in via Roma 15. L'appuntamento è per le 16.30.



INFORMAZIONI: Gruppo Panta Rei (www.gruppopantarei.it). Per prenotazioni si può chiamare ai numeri 0424.572042 - 340.7854728 o scrivere a info@gruppopantarei.it.



BIGLIETTI: intero 5 euro - ridotto (da 3 a 12 anni) 3 euro - Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito. Prevendite biglietti ogni venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 16 alle ore 18 presso la Biblioteca di Mussolente. Biglietti in vendita presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.