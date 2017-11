"Il Paese dei Campanelli" al Teatro Comunale di Lonigo

Operetta in due atti di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo

Orchestra Cantieri d’Arte - Corpo di ballo Novecento - Direttore Stefano Giaroli - Regia Alessandro Brachetti - Produzione Fantasia in RE



Il Paese dei Campanelli. In un fiabesco paese olandese, i pescatori conducono insieme alle loro mogli una vita tranquilla in deliziose casette, ognuna con il loro piccolo campanile. La pace è turbata dall’arrivo di una nave di aitanti marinai inglesi, che corteggiano vivacemente le signore del luogo. Tuttavia i mariti possono dormire sonni tranquilli: una leggenda secolare a erma, che qualora i vincoli di fedeltà vengano infranti, i campanelli cominceranno a suonare, avvisando tutti del tradimento in corso. Un grande classico del repertorio operettistico, con orchestra dal vivo, torna al Teatro Comunale di Lonigo.

Due atti, durata 150’ compreso intervallo.

