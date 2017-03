"Il Mercante di Monologhi" al Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza

Sabato 1 aprile alle ore 21 il Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza in via dell'Edilizia 72 presenta lo spettacolo "Il Mercante di Monologhi" di e con Matthias Martelli. Musiche dal vivo di Matteo Castellan. Regia: Domenico Lannutti. Artist coaching: Francesca Garrone. Scenografie: Officine Creative. Produzione: Teatro della Caduta. La rappresentazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il premio Alberto Sordi 2014, il premio FNAS 2014 – UanMenSciò e il premio Locomix 2015. Il protagonista e autore Matthias Martelli si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contemporaneo. Nelle vesti di un mercante che, accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vestiti e con la complicità delle note del maestro Castellan, mette in vendita una merce speciale, surreale quanto necessaria: Monologhi. E così giacche e cappelli, una volta indossati, diventano protagonisti della scena dando vita a una delirante galleria di “mostri contemporanei”: dal politico al professore di antropologia, dal cantante Rods a Don Iphon, predicatore delle nuove tecnologie, fino al delirio finale in cui il mercante si trasformerà in pochi minuti in una moltitudine di personaggi. Il "Mercante di Monologhi" vuole riportare in auge un teatro vivo, vitale, che parli di noi, capace di far saltare lo spettatore sulla sedia, che faccia ridere senza vergognarsi, che provochi senza nascondersi, un teatro che torni a far bruciare di vita le radici popolari del nostro teatro, per arrivare infine alla liberazione dell’attore e del suo pubblico in un’unica, grande, esplosione di risate e di follia.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI: intero 10 euro (tesserati 2016-2017) - intero 10 euro + 3 euro di tessera (non teserati 2016-2017) - ridotto 5 euro (iscritti alla Scuola di teatro di Ossidiana) - ridotto 8 euro + 3 euro tessera (possessori di abbonamento e carnet 2016/17 delle rassegne “Terrestri” e “Famiglie a teatro” al Teatro Astra di Vicenza, abbonati Teatro Comunale di Vicenza; iscritti corsi teatro Theama; abbonati Teatro Bixio) - ridotto 6 euro per i ragazzi under 14 tesserati - ridotto 6 euro + 3 euro tessera per i ragazzi under 14 non tesserati. E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it oppure con un sms al 335.5625286.

Matthias Martelli: la voce critica propria dell’artista e una dissacrante comicità emergono vivi nell’opera di questo giovane attore. Diplomato alla Performing Arts University di Torino, si forma con maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nel suo lavoro recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli con originalità. Il pubblico e le giurie lo premiano nel 2014 con il Premio Alberto Sordi e il Premio FNAS nella categoria Uanmensciò. Nel 2015 riceve il Premio Locomix – Città di San Marino ed entra a far parte del nucleo artistico del Teatro della Caduta di Torino presentando il celebre Varietà della Caduta. Con il suo “Mercante di Monologhi” ha effettuato in un solo anno e mezzo oltre 130 repliche in teatri e festival di tutta Italia.

Matteo Castellan: pianista, fisarmonicista, cantante, compositore. In oltre vent’anni di professione si è misurato con successo con la canzone d’autore, col jazz e la composizione di musica e canzoni per teatro. Svolge intensa attività concertistica e discografica in Italia e all’estero con l’Orchestra da Tre Soldi, da lui fondata e diretta (vincitrice nel 2008 del Premio Best Jazz), e al fianco di artisti di notorietà nazionale come Federico Sirianni (con cui vince il Premio Recanati 2004) e Lalli (due volte vincitrice del Premio Ciampi). Parallelamente collabora a varie produzioni teatrali, sia come compositore che come musicista dal vivo. Ha pubblicato diversi cd a proprio nome o come collaboratore.

