"Il Malato Immaginario" di Moliere al Teatro Astra di Schio

Venerdì 24 marzo alle 21 presso il Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45 andrà in scena lo spettacolo "Il Malato Immaginario" di Moliere con la compagnia "Arca Azzurra Teatro" per la rassegna "Schio Grande Teatro 2016-2017". La famosa opera teatrale nell’adattamento e la regia di Ugo Chiti, si presenta come una rappresentazione grande successo di critica e consenso di pubblico. Trama: è una farsa intrisa di realismo dove i personaggi si muovono occhieggiando alla “commedia dell’arte” senza tralasciare la natura più umana di figure inquiete, caratteri teatrali che sfiorano il tragico con un ghigno divertito di maschere comiche. Protagonista è l’ipocondriaco Argante che, credendosi segnato nel fisico ed esposto a ogni malattia, vive perennemente tra medici e medicine e, per assicurarsi cure più assidue, vorrebbe costringere la figlia Angelica a sposare lo sciocco e pedante Tommaso Diarroicus, figlio del suo dottore. Vivacizzato da una violenta satira nei confronti della classe medica nasce così un intreccio drammatico, il cui motore è rappresentato dalla serva Tonina, la quale riuscirà con l’astuzia non solo a spingere Angelica nelle braccia dell’amato Cleante, ma anche a svelare l’amore interessato che la seconda moglie Becchina ostenta per Argante. Dalle note del regista Ugo Chiti: “testo ambiguo che dietro l’inossidabile, perfetta macchina teatrale, sembra occultare il tema portante; commedia sì sulla “delusione medica” ma forse, ancora più presente è la disamina sull’uomo vinto dalle illusioni”. Dopo trent’anni di attività, dopo aver segnato con alcune produzioni di grande successo su testi di Ugo Chiti il cammino della drammaturgia italiana contemporanea, la compagnia Arca Azzurra Teatro si rivolge ora ad un autore universalmente noto e a una di quelle rare commedie divenute ormai qualcosa di più di un classico: un vero e proprio capolavoro. “Il malato immaginario” è l’ultima irridente commedia di Molière (la morte lo coglierà dopo una recita). Biglietti: Platea: intero 17 euro - ridotto 14 euro / Galleria: intero 11 euro - ridotto 9 euro. Info: www.teatrocivicoschio.it - info@teatrocivicoschio.it - 0445.525577. Orari biglietteria del Teatro Civico di Schio: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e tutti i giovedì anche dalle 16 alle 18.30. Sabato 18 marzo dalle 10.30 alle 12.00. Venerdì 24 marzo dalle 16.00 alle 18.30.

