"Il Lago dei Cigni": il celebre balletto dal Teatro Bolshoi di Mosca al Comunale di Vicenza

Martedì 21 marzo alle 20 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato dal Teatro Bolshoi di Mosca il balletto "Il Lago dei Cigni". Coreografia e libretto di Yuri Grigorovich (storico ballerino e coreografo del Bolshoi che quest’anno festeggia 90 anni), musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, protagonista il Corpo di ballo del Bolshoi di Mosca e un cast di stelle di prima grandezza: Svetlana Zakharova nel duplice ruolo di Odette/Odile, cioè cigno bianco e cigno nero, affiancata da un potente ed emozionante principe Siegfried, interpretato Denis Rodkin, mentre Artemy Belyakov e Igor Tsvirko sono rispettivamente il Genio cattivo e il Giullare. L’esclusivo evento trasmesso al cinema, celebra proprio l’anniversario del primo balletto realizzato da Tchaikovsky e messo in scena per la prima rappresentazione sul palco del Bolshoi nel 1877. Il libretto originale del balletto classico per eccellenza, ritrovato qualche anno fa, ha permesso di conoscere importanti dettagli della prima messa in scena al teatro moscovita, che non fu un successo. Fu invece la versione del 1895 del “Lago dei Cigni” di Petipa Ivanov, in scena al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo con la milanese Pierina Legnani nel ruolo della duplice protagonista, un mito della danza di fine Ottocento, a decretare la grandezza e l’immortalità del capolavoro ballettistico. Biglietti: 12 euro intero - 10 euro ridotto (under 30 - over 65 e convenzionati). I tagliandi si potranno acquistare on line sul sito del teatro e direttamente in biglietteria a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Per informazioni Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (aperta dal mertedì al sabato 15-18.15): biglietteria@tcvi.it - 0444.324442 - www.tcvi.it.

TRAMA: La storia è ambientata a Palazzo Reale dove l’erede al trono, il principe Siegfried, festeggia il suo compleanno. Nel corso della cerimonia la regina madre raccomanda al figlio di scegliere la sua sposa tra le giovani che ha invitato a corte per il ballo in programma il giorno successivo. Al ballo il principe invita anche Odette, la bellissima giovane conosciuta sulle sponde del lago, che può riassumere le sue sembianze umane solo di notte a causa di un tremendo incantesimo, che ha trasformato in cigni bianchi lei e le sue ancelle. Soltanto una promessa di matrimonio potrà riportare per sempre Odette a essere una donna. Siegfried implora così la giovane di partecipare al ballo, ma in realtà per l’occasione è la crudele Odile ad assumere le sembianze di Odette per farsi sposare dal principe. Scoperto l’inganno, Siefried corre al lago dalla disperata Odette. Una bufera travolge gli innamorati e quando il lago torna sereno viene sorvolato da uno stormo di meravigliosi cigni.

