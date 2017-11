"Il Corpo: Incontri, Racconti, Segni, Memoria": masterclass sul movimento

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il laboratorio permanente "Fabbricateatro" curato dal Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia e diretto da Ketti Grunchi propone anche quest’anno al Polo Giovani B55 di Vicenza un ciclo di masterclass con artisti ospiti, selezionati tra le realtà più interessanti del panorama nazionale ed internazionale: Govanna Garzotto (danza), Giovanni Berretta (teatro fisico), Ennrico Bonavera (commedia dell'arte), Vladimir Olshansky (clown) e Marta Dalla Via (drammaturgia).

IL CORPO: INCONTRI, RACCONTI, SEGNI, MEMORIA. Inaugurerà il ciclo sabato 25 e domenica 26 novembre la danzatrice e coreografa Giovanna Garzotto con un laboratorio sul movimento, intitolato "Il Corpo: Incontri, Racconti, Segni, Memoria". La masterclass è aperta a tutti senza particolari vincoli artistici. Orari: sabato 25 novembre 15 -18 e domenica 26 novembre 10 - 13 e 14 - 17. Iscrizioni: info@teatroastra.it entro giovedì 23 novembre.

GIOVANNA GARZOTTO. Ex nazionale di ginnastica artistica, diplomata presso la London School of Contemporary Art e oggi docente associata presso il Balletto di Roma, Triennio Professionale, è un nome di eccellenza nel panorama della danza contemporanea. Ha partecipato alle creazioni di Aletta Collins, Sharon Fridman, Ivan Perez, James Bachelor e oggi, con il gruppo Dance Makers, è coinvolta nel nuovo lavoro coreografico di Andrea Costanzo Martini. Dal 2013 al 2015 è stata assistente alla creazione dei coreografi Itamar Serussi, Stian Danielsen e Sharon Fridman per il progetto "Vita Nova" di Venezia Biennale Danza, mentre la sua coreografia “Chicks (processed)” è stata presentata in vari festival italiani tra cui “Lavori in Pelle” di Ravenna, “OperaEstate” di Bassano, “Linguaggi” di Pescara e “Altrispaz” di Pesaro. È socia fondatrice di “Nolimita-c-tions" con cui realizza progetti didattici e performativi e dal 2013 è coinvolta, in qualità di insegnante, nel progetto “Dance Well, movement research for Parkinson”.

“Il laboratorio che condurrò per ‘Fabbricateatro’ - ha spiegato l’artista - sarà funzionale all’elaborazione di un proprio personale e originale ‘narrare del corpo’ da parte di ciascun partecipante. Si baserà sul linguaggio fisico, che ho sviluppato negli anni, risultato dello studio di varie tecniche, tra cui Graham, Limon, Classico, Contact, Release, e della mia esperienza di danzatrice e creatrice. Attraverso la pratica fisica esploreremo le nostre relazioni con lo spazio, il tempo e gli altri corpi, ricercando chiarezza, semplicità e consapevolezza. Useremo sia la cooperazione che l’opposizione alla ricerca delle forze, che ci consentono di muoverci in modo efficiente".

FABBRICATEATRO. Il progetto formativo è dedicato agli allievi di "Fabbricateatro", ma è aperto a chiunque coltivi la passione per il teatro e abbia voglia di mettersi in gioco, esplorare nuovi strumenti espressivi, indagare nuovi linguaggi e fare un’esperienza nuova e stimolante con un gruppo di pari, in uno spazio dedicato all’incontro, alla circolazione di idee, alla crescita e alla partecipazione. Da novembre ad aprile ci saranno 5 workshop intensivi ospitati al Polo Giovani B55 e dedicati a giovani e adulti dai 14 anni in su. Una proposta di alto livello qualitativo nata per offrire un approfondimento sui diversi linguaggi della scena, promuovendo così la cultura del teatro all’interno di una vera e propria fucina di ricerca, con particolare attenzione verso le giovani generazioni.

PROGRAMMA MASTERCLASS. Per il progetto sono attesi l’attore, regista e formatore per il “Premio Gaber per le Giovani Generazioni” Giovanni Berretta che si concentrerà sul teatro fisico (16 e 17 dicembre), il massimo esponente della commedia dell’arte nazionale ed internazionale, Enrico Bonavera, con un viaggio nel mondo della maschera (3 e 4 febbraio), il clown Vladimir Olshansky, proveniente dalla Scuola di Circo e di Teatro di Varietà di Mosca e oggi guest artist al Cirque du Soleil (23, 24 e 25 marzo), e infine l’attrice e drammaturga pluripremiata per la sua scrittura teatrale innovativa Marta Dalla Via (21 e 22 aprile).

COSTO MASTERCLASS: 75 euro intero (65 euro ridotto per allievi di “Fabbricateatro”, under30 e abbonati al Teatro Astra), ad eccezione di quella condotta da Vladimir Olshansky (100 euro intero e 90 euro ridotto).

ISCRIZIONI: Ufficio Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it

INFORMAZIONI: www.teatroastra.it

