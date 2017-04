Il comico Andrea Pucci al Teatro Comunale di Vicenza

Giovedì 11 maggio alle 20.45 "Team For Children Vicenza Onlus" organizza lo spettacolo di cabaret "In...Tolleranza Zero" con Andrea Pucci al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39. Dopo il successo al Palabassano del 24 febbraio, il comico milanese ritorna su territorio berico per una serata di beneficenza. Il nuovo show di Andrea Baccan, in arte "Pucci", conosciuto grazie alla trasmissione "Colorado" sulle reti Mediaset, riflette in modo autobiografico la vita di chi a 50 anni si trova ad interagire con nuove e incomprensibili mode, con nuove tecnologie, con la scuola della figlia e con le dispendiose attività extrascolastiche senza tralasciare gli acciacchi del mezzo secolo che si porta sulle spalle, costretto ad esami clinici ed esercizi fisici, per rimanere vitale in un mondo dove sono diventate indispensabili cose fino a poco tempo fa inutili e ridicole. L’attore comico italiano con i ritmi incalzanti e un'energia a “ciclo continuo”, evita la satira politica, preferendo quella di costume. Per informazioni e prenotazioni biglietti: 392.4854148 - info@teamforchildren.it.

PROGRAMMA: la quotidianità è l’argomento centrale con alcune battute classiche delle sue performance: “Non tollero quando vai in pizzeria a prendere le pizze da portare a casa agli amici: sei lì da solo e ordini 3 Margherite, 2 quattro stagioni, 1 coi funghi e 3 napoli e il pizzaiolo ti fa: "da portare via?" - "no, me le mangio tutte io! guardi da bere solo un bicchiere d'acqua!" “Non tollero quando vai in aeroporto, al banco del check-in consegni due biglietti e l'impiegata ti fa: "siete in due?" - "No siamo in 38, adesso arriva il pullman". Andrea Pucci sfodera tutto il suo repertorio a colpi di un “intolleranza” dalla comicità energica e devastante.

ANDREA PUCCI: Andrea Baccan, in "Pucci", nato a Milano il 23 agosto 1965, è un comico e cabarettista, nonché attore, presentatore, animatore e umorista. In origine svolgeva la professione di gioielliere a Milano fino a partecipare come concorrente barzellettiere nella trasmissione "La sai l'ultima?" (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta Andrea si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume: le sue storie si basano sull'interpretazione in chiave comica di verità attuali, che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità. Spesso rievoca grotteschi episodi dell'adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato...tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde, in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie. Nel 2010, a Colorado, fa anche un nuovo sketch chiamato "A te, donna...", nel quale cerca di sedurre una ragazza ballando o cantando una canzone romantica (Me and Mrs. Jones di Billy Paul) ma Felipe, il tecnico interpretato da Gianluca Beretta, continua a disturbarlo, lo prende in giro con ironia pesante sulla sua comicità e storpia continuamente il suo nome d'arte (signor “Ciucci, Piucci, Fiuggi..”). Grande tifoso interista, molto spesso viene invitato alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio per seguire e commentare le partite della squadra nerazzurra. Nel gennaio 2010 ha partecipato a I love my dog, un programma interamente dedicato ai cani, con i colleghi di Colorado Rossella Brescia e Gianluca Impastato.

ELENCO TEATRI