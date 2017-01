"Il Clan delle Vedove" al Teatro San Lazzaro di Vicenza

Sabato 18 febbraio alle 21 e in replica domenica 19 febbraio alle 16 è in programma lo spettacolo "Il Clan delle Vedove", una produzione di Ginette Beauvais Garci, interpretata dalla compagnia vicentina "Lo Scrigno", al Teatro San Lazzaro di Vicenza in via Pier Luigi da Palestrina (zona Villaggio del Sole) nell'ambito della 18° rassegna di prosa "Teatro Sei" (vedi programma). Trama della commedia: Rose rimane improvvisamente vedova, ma attorno a lei, pronte a sostenerla e a confortarla, si stringono le amiche Jackie e Marcelle. Le tre non condividono solo la comune vedovanza, ma anche la doppia vita dei loro cari estinti, fatta di amanti, tradimenti e vizietti tenuti ben nascosti. Tra pianti, confidenze, tenerezze, risate e l’entrata di un quarto personaggio si arriverà ad un finale scoppiettante. Prezzi per lo spettacolo pomeridiano: 7 euro intero - 5 euro ridotto. Ingresso unico a 7 euro per lo spettacolo serale. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

